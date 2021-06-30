Политика 40 минут назад

В Украине повысили пенсии "чернобыльцам"

Нововведения должны вступить в силу уже с 1 июля 2021 года

Фото: job-sbu.org Фото: job-sbu.org
Фото: job-sbu.org

Верховная Рада повысила пенсионное обеспечение отдельным категориям лиц, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

За соответствующий законопроект №4555 на заседании парламента 29 июня в целом проголосовали 297 народных депутатов.

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Согласно принятым изменениям, в частности, "дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода".

Также законопроект повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Принятый законопроект оговаривает, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

- для I группы инвалидности — 6000 грн;

- для II группы — 4800 грн;

- для III группы — 3700 грн;

- для детей с инвалидностью — 3700 грн.

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Согласно законопроекту, для вышеперечисленных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом министров с учетом коэффициента увеличения.

Как заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, принятый закон должен вступить в силу уже с 1 июля 2021 года.

Известно, что нардепы проголосовали за подписание спикером этого законопроекта, предварительно договорившись, что никаких проектов постановлений, блокирующих подписание документа, регистрировать в Верховной Раде не будут.

Ранее в Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет, которое было запланировано на 1 июля 2021 года. Новый перерасчет обещают провести в октябре, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Напомним, в Украине с 1 июля начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1000 грн.

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