Экономика 40 минут назад

С 1 июля миллиону украинцев проиндексируют пенсии: выплаты повысятся на 100 грн

Это та категория людей, которая не попала в индексацию

Марина Лазебная. Фото: facebook.com/marina.lazebna Марина Лазебная. Фото: facebook.com/marina.lazebna
Марина Лазебная. Фото: facebook.com/marina.lazebna

В Украине с 1 июля 2021 года проведут индексацию пенсий для более 1 млн граждан.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

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"Надо сказать, что мы с 1 июля для более чем миллиона человек будем индексировать по 100 грн. Это та категория людей, которая не попала в индексацию", — отметила она.

В частности, министр напомнила, что в 2017 году было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей изъяты из индексации.

"Индексация стала выборочной. И поэтому мы не могли оставить. Потому что цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут... Как ни индексировать пенсии? Пенсия — это тоже доход. Она должна не обесцениваться. И это, кстати, тоже норма Конституции, которую мы должны выполнять. Поэтому сейчас еще одному миллиону добавим по 100 грн. Это будет ежемесячная доплата к пенсии", — пояснила Лазебная.

Она добавила, что в это повышение попадет в целом 10,5 млн пенсионеров.

"В следующем году, когда будет в феврале посчитана инфляция за 2021 год, опять-таки на эту сумму будет проходить индексация пенсий. Вот сейчас мы индексацию провели на 11%. Как считался этот индекс? Это 50% индекса потребительских цен и 50% роста средней зарплаты по стране. Опять же будет инфляция — мы будем повышать. Будет больше индекс, на который будет индексироваться пенсия", — заверила глава Минсоцполитики.

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Кроме того, по ее словам, в декабре 2021 года правительство планирует повышать минимальную заработную плату.

"А сегодня такой государственный социальный стандарт, минимальная пенсия по возрасту для людей, у кого есть возраст 65 лет и у мужчины 35 лет стажа, а у женщины — 30, она должна соответствовать 40% минимальной зарплаты. То есть уже в декабре этот стандарт будет поднят до 2600 грн", — сообщила Лазебная.

Напомним, 1 марта 2021 года начался автоматический перерасчет пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные согласно Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (из числа военнослужащих срочной службы), "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". В результате реализации постановления №127, пенсии повысились у 8 млн человек.

Ранее вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Delo.ua, что в приложении "Дія" уже есть возможность сменить электронное место регистрации, а в скором времени там появится электронное пенсионное удостоверение.

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