В приложении "Дія" скоро появится электронное пенсионное удостоверение, — Федоров

В приложении "Дія" уже есть возможность сменить электронное место регистрации, а в скором времени там появится электронное пенсионное удостоверение.

Об этом в интервью Delo.ua заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что до конца года его команда планируем запустить в приложении новые услуги, которые касаются "каждой жизненной ситуации человека: от рождения ребенка, до смерти; начиная от образования и подачи документов в вузы, регистрации брака или получения справки о несудимости".

"Точно появится электронное пенсионное удостоверение. Прописка уже есть, можно сменить место регистрации в шести областных центрах. Добавится еще тысяча громад в ближайшее несколько недель. До конца года можно будет по всей стране сменить электронное место регистрации. Но тут вопрос связан со спецификой — у каждой громады есть свой реестр ОТГ и нам нужно между тысячами реестров сделать взаимодействие", — отметил Федоров.

Напомним, ранее НБУ предоставил право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".