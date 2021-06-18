IT и Телеком 10 минут назад

Разработку украинского приложения "Дія" намерен купить Азербайджан

Пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже

Фото: diia.gov.ua Фото: diia.gov.ua
Фото: diia.gov.ua

Власти Азербайджана заинтересованы заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинским специалистами.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса президента Украины сообщает "Радио Свобода".

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Впрочем, пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже.

"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет, информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", — доложили в ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что несколько стран уже заказывают в Украине концепт приложения "Дія".

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Как известно, мобильное приложение "Дія" фиксирует в электронной форме информацию из документов человека. Такие данные можно предоставлять по требованию, передавать электронные копии документов по электронной почте и предоставлять поставщикам государственных услуг в несколько кликов.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Напомним, 16 июня 2021 года Национальный банк Украины разрешил открывать банковские счета с помощью мобильного приложения "Дія".

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