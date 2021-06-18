Разработку украинского приложения "Дія" намерен купить Азербайджан

Власти Азербайджана заинтересованы заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинским специалистами.

Об этом со ссылкой на информацию Офиса президента Украины сообщает "Радио Свобода".

Впрочем, пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже.

"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет, информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", — доложили в ОП.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что несколько стран уже заказывают в Украине концепт приложения "Дія".

Как известно, мобильное приложение "Дія" фиксирует в электронной форме информацию из документов человека. Такие данные можно предоставлять по требованию, передавать электронные копии документов по электронной почте и предоставлять поставщикам государственных услуг в несколько кликов.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Напомним, 16 июня 2021 года Национальный банк Украины разрешил открывать банковские счета с помощью мобильного приложения "Дія".