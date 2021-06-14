Внутренний украинский ковид-сертификат должен появиться в приложении "Дія" 1 июля 2021 года.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, по итогам селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского 14 июня стало известно, что работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует уже в июле текущего года запустить в приложении "Дія" сертификаты вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Соответсвующее постановление Кабинета министров уже готовится.

При этом будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача.

Также рассматривается привлечение сети центров предоставления админуслуг для обеспечения более широкого доступа к получению сертификатов.

Читайте также: Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза по коронавирусу — Шмыгаль

По словам первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба, сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, — для возобновления концертов и других массовых мероприятий.

Напомним, что 14 июня Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС.

Источник фото: Depositphotos