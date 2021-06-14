Внутренний украинский ковид-сертификат должен появиться в приложении "Дія" 1 июля 2021 года.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Так, по итогам селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского 14 июня стало известно, что работа над созданием так называемого ковид-сертификата продолжается.
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует уже в июле текущего года запустить в приложении "Дія" сертификаты вакцинации украинцев от коронавирусной инфекции. Соответсвующее постановление Кабинета министров уже готовится.
При этом будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача.
Также рассматривается привлечение сети центров предоставления админуслуг для обеспечения более широкого доступа к получению сертификатов.
По словам первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба, сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, — для возобновления концертов и других массовых мероприятий.
Напомним, что 14 июня Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС.
Источник фото: Depositphotos