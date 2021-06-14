Происшествия 1 час назад

Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза по коронавирусу — Шмыгаль

За минувшие сутки в Украине выявлено 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза по уровню заболеваемости COVID-19.

В частности, показатель заболеваемости коронавирусом в нашей стране составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, за минувшие сутки в Украине выявлено 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", — заявил глава правительства.

При этом он отметил, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Шмыгаль также доложил, что более 1 млн 479 тысяч граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 238 тысяч человек — две дозы. За прошедшие выходные привито 57 тысяч украинцев. При этом было открыто более 50 центров вакцинации, в которых работало 178 мобильных бригад.

По словам премьер-министра, Украина на сегодняшний день получила 4 млн 850 тысяч доз вакцин.

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В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется привить 5 млн граждан.

Напомним, 8 июня в Украине смягчили карантин — все регионы были переведены в "зеленую" зону.

В то же время глава Минздрава Ляшко отмечал, что действие адаптивного карантина в Украине продолжается: в "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

Как сообщалось, 14 июня Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии о том, чтобы граждане, которые прошли полную вакцинацию, могли совершать поездки в страны ЕС.

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