Общество 20 минут назад

Карантин в Украине планируют продлить до августа — Шмыгаль

Глава Кабмина подчеркнул, что карантин будет отменен в том случае, когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Адаптивный карантин, введенный в Украине до 30 июня, Кабинет министров планирует продолжить до августа 2021 года. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", — заявил Шмыгаль.

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По его словам, если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет — то страна живет в "зеленой" зоне".

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели. Я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", — пояснил премьер.

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Шмыгаль добавил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун. В случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Напомним, карантин в Украине продлен до 30 июня. 11 апреля 2021 года Министерство здравоохранения обновило карту карантина по коронавирусу в Украине.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране.

Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

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