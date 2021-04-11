Экономика 8 минут назад

Минздрав обновил карту карантина в Украине: в "красной зоне" сейчас 13 регионов

На данный момент в "красной зоне" карантина по коронавирусу находятся Киев и 12 областей

Фото: polis.te.ua Фото: polis.te.ua
Фото: polis.te.ua

Министерство здравоохранения обновило карту карантина по коронавирусу в Украине.

Согласно актуальным данным, сейчас в "красной зоне" находятся Киев и 12 областей, сообщается на сайте Минздрава.

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Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения — маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В свою очередь в "красной зоне" — Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Примечательно, что Закарпатская область остается в "красной зоне" Минздрава, хотя в регионе не превышен ни один критерий. О выходе области из этой зоны стало известно 10 апреля, а жесткие карантинные меры перестали действовать в регионе с 11 апреля.

Также с 11 апреля "красная зона" начала действовать в Харьковской области.

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