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1 час назад

С 11 апреля локдаун вводят в Харьковской области, но с 10-го отменяют в Ивано-Франковской

Харьковская область станет уже 14-м регионом, попавшим в "красную" зону, однако без Ивано-Франковской их все же останется 13

Вид на Харьков. Фото: скриншот видео Air Production Вид на Харьков. Фото: скриншот видео Air Production
Вид на Харьков. Фото: скриншот видео Air Production

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 9 апреля решила установить с начала суток 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Харьковской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, уже с 10 апреля решено исключить из "красной" зоны Ивано-Франковскую область.

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Напомним, что с 9 апреля ужесточенный карантин, соответствующий "красной" зоне по Covid-19, объявили в Хмельницкой и Запорожской областях. Таким образом, впервые таких регионов стало большинство. И впервые лишь после решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС "красными" признало соответствующие регионы Министерство здравоохранения — ранее последовательность событий была обратной. Харьковская область, однако, по состоянию на 9 апреля все еще значится "оранжевой".

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При этом ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. А 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

Накануне с призывом ввести общенациональный локдаун выступил мэр Киева Виталий Кличко. В ответ Шмыгаль, настаивающий теперь на том, что в этом уже нет необходимости, предложил ему покинуть должность главы Киевгорадминистрации, если ему мало полномочий для борьбы с коронавирусной инфекцией в столице.

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