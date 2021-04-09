Шмыгаль предложил Кличко покинуть должность главы КГГА

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил мэру Киева Виталию Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации, если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с эпидемией Covid-19 в столице. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти и готово к сотрудничеству, но только не в случае, если его целью является политический пиар.

"Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение, и он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", — написал он.

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Премьер также заявил, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась.

"Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", — подчеркнул он.

Шмыгаль также выразил уверенность, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает нахождение в "красной" зоне, Киев также сможет быстро пройти пик заболеваемости Covid-19.

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"Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", — добавил премьер.

Напомним, ранее в пятницу Кличко обратился к правительству с призывом безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Отметим также, что по данным соцопроса группы "Рейтинг", именно среди сторонников партии "УДАР Виталия Кличко" наблюдается наивысший уровень поддержки введения всеукраинского локдауна — 83%.