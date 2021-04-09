Число сторонников локдауна в Украине подросло до 65%, среди "кличковцев" их 83% — опрос

Число сторонников введения в Украине жесткого карантина за полторы недели выросло с 63% до 65%. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг". В свою очередь, количество противников такой меры уменьшилось с 34% до 33%.



В частности, больше всего сторонников локдауна среди электората партии "УДАР Виталия Кличко" — 83%. Среди сторонников "Силы и чести" таковых 73%, а у сторонников большинства основных партий — от 65% до 69%.

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Среди электората "Оппозиционной платформы — За жизнь" сторонников жесткого карантина 60%, "Наших" — 46%, а Партии Шария — всего лишь 29%.



77% опрошенных поддерживают при ужесточении карантина закрытие ресторанов и кафе, 63% — школ, 59% — детсадов, однако 67% выступает против остановки междугороднего транспорта и 71% — против остановки городского.



При этом поддержка таких мер в рамках локдауна заметно выросла в последний месяц, хотя за зиму, по данным "Рейтинга", почти не изменилась.



В свою очередь, 55% респондентов заявляют, что при локдауне намерены более тщательно придерживаться его правил, чем весной 2020 года, а 17% — что менее тщательно. 26% своего отношения менять не намерены.



В контексте партийных предпочтений результаты опроса по данному пункту оказались максимально близки: от 52% до 62% сторонников основных партий намерены более серьезно отнестись к соблюдению правил ужесточенного карантина. На их фоне сильно выделяются сторонники Партии Шария, среди которых 33%, наоборот, намерены соблюдать его менее тщательно, 32% — все же более тщательно, а 30% не изменят отношения.



Кроме того, опрос показал, что украинцы стали еще больше волноваться из-за вероятности заболеть коронавирусной инфекцией: по сравнению с мартовским опросом их число выросло с 45% до 52%, а число боящихся, что коронавирусом заразиться кто-то из их близких — с 80% до 83%. При этом по-прежнему прослеживается четкая прямая зависимость таких страхов от возраста респондентов.



Опрос проведен 6-7 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) во всех подконтрольных Украине регионах. Выборочная совокупность — 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Отметим, что сразу после публикации данного опроса лидер мэр Киева Виталий Кличко, являющийся лидером партии УДАР, сторонники которой больше всего поддерживают локдаун, поспешил призвать правительство безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Напомним, что с 9 апреля локдаун ввели еще в двух областях — Хмельницкой и Запорожской, и теперь в Украине большинство регионов находятся в "красной" зоне эпидемической опасности Covid-19.