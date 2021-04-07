С 9 апреля локдаун вводят еще в двух областях: теперь "красных" регионов большинство

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 7 апреля решила установить с начала суток 9 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Напомним, что власти Хмельницкой области, остававшейся в статистике Министерства здравоохранения в "оранжевой" зоне, не дождались решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС и решили самостоятельно установить ограничения, определенные для "красной" зоны по Covid-19, уже с 7 апреля. Как соотносятся эти два решения, Немчинов при этом не пояснил.

В любом случае, с учетом Запорожской и Хмельницкой областей число регионов в "красной" зоне с 9 апреля будет уже 13.

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Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

Напомним также, что по опросу социологической группы "Рейтинг", число сторонников введения в Украине жесткого карантина в течение лишь трех недель марта увеличилось с 56% до 63%.