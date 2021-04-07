Общество 20 минут назад

С 9 апреля локдаун вводят еще в двух областях: теперь "красных" регионов большинство

После полуторанедельного перерыва власти возобновили ужесточение карантина в регионах

Клиника для больных Covid-19. Фото: Запорожский горсовет Клиника для больных Covid-19. Фото: Запорожский горсовет
Клиника для больных Covid-19. Фото: Запорожский горсовет

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 7 апреля решила установить с начала суток 9 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что власти Хмельницкой области, остававшейся в статистике Министерства здравоохранения в "оранжевой" зоне, не дождались решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС и решили самостоятельно установить ограничения, определенные для "красной" зоны по Covid-19, уже с 7 апреля. Как соотносятся эти два решения, Немчинов при этом не пояснил.

В любом случае, с учетом Запорожской и Хмельницкой областей число регионов в "красной" зоне с 9 апреля будет уже 13.

Читайте также:
Мобильный госпиталь для больных Covid-19 перевезли из округа №87 в Хмельницкую область

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

Напомним также, что по опросу социологической группы "Рейтинг", число сторонников введения в Украине жесткого карантина в течение лишь трех недель марта увеличилось с 56% до 63%.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Всего Украина должна получить 32 млн доз вакцины против коронавируса — глава Минздрава
Всего Украина должна получить 32 млн доз вакцины против коронавируса — глава Минздрава
Украина выходит на плато третьей волны COVID-19, темпы распространения снижаются — НАН
Украина выходит на плато третьей волны COVID-19, темпы распространения снижаются — НАН
Как в Козине при содействии Минюста по поддельным документам произошел захват 7 га земли
Как в Козине при содействии Минюста по поддельным документам произошел захват 7 га земли
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

  3. Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

  4. Всех бытовых потребителей газа в Украине автоматом переведут на годовые контракты с мая

  5. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...