Общество 40 минут назад

Мобильный госпиталь для больных Covid-19 перевезли из округа №87 в Хмельницкую область

В ГСЧС ссылаются на соответствующее решение правительства

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства перенесла мобильный госпиталь из поселка Богородчаны Ивано-Франковской области на территорию Славутской городской больницы в Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 — это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

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Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

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На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Подчеркивается, что госпиталь полностью готов для приема больных Covid-19.

Напомним, что данный мобильный госпиталь был развернут на территории Богородчанской райбольницы 22 февраля.

Отметим в то же время, что 28 марта в части Ивано-Франковской области (одномандатный округ №87), куда относятся и Богородчаны, прошли довыборы депутата Верховной Рады, на которых, по официальным результатам, победил провластный кандидат Василий Вирастюк ("Слуга народа"). Однако в самих Богородчанах на всех трех участках победил не он, а кандидат от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский.

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