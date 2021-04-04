На выборах в округе №87 победил Вирастюк — ЦИК

На довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область), прошедших 28 марта, победил кандидат от "Слуги народа", тяжелоатлет и актер Василий Вирастюк, получивший 15 тысяч 76 голосов, или 31,25% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам поступления результатов со всех 117 участков округа.

В то же время результаты голосования сразу на пяти участках в итоге были аннулированы — это участки 260025 (село Манява), 260028 (село Монастырчаны), 260515 (село Парище), 261027 (город Яремче), 261030 (село Микуличин).

Второе место занял бывший депутат парламента и основатель горнолыжного курорта "Буковель" Александр Шевченко, баллотировавшийся от партии "За будущее". Он получил 14 тысяч 327, или 29,69% голосов.

Третье место досталось экс-заместителю председателя Рады, главе секретариата партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Руслану Кошулинскому, получившему поддержку 13 927, или 28,86% избирателей.

Еще 6,02% голосов получил кандидат от "Всеукраинского объединение "Платформа громад" Юрий Голиней, которого также поддерживала партия "Батькивщина". На выборах 2019 года Голиней баллотировался от этого округа от партии "Европейская солидарность" (заняв третье место с 10,26%), но та на этих выборах выдвинула Марусю Зверобой, которая в итоге сняла свою кандидатуру в пользу Кошулинского.

2,69% избирателей округа поддержали бывшего главу Госслужбы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Кроме того, 0,75% голосов получил полный тезка одного из основных кандидатов — Шевченко Александр Леонидович, но 1974, а не 1971 года рождения. Еще 0,27% получил второй "двойник" — Шевченко Александр Петрович. Остальные семь кандидатов набрали еще меньше.

Напомним, что процесс подведения итогов этих выборов оказался крайне скандальным: сопровождался двукратной сменой председателя окружного избиркома и заменой еще ряда его членов, ложными сообщениями о заминировании помещения ОИК и захвате заложников, изгнании из помещения ОИК кандидата Шевченко и вмешательстве в работу комиссии группы из пяти нардепов от "Слуги народа" с обвинениями в адрес Шевченко в угрозах членам ОИК, а позже и обвинениями от самого Шевченко в фальсификациях в пользу Вирастюка.

Параллельно же 28 марта прошли аналогичные выборы в округе №50, который, в отличие от выборов 2019 года и предыдущих кампаний, прошли без особых скандалов и конфликтов: на них с огромным отрывом победил мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Необходимость проведения упомянутых выборов возникла из-за избрания 25 октября 2020 года нардепа от округа №50 Рустана Требушкина заново мэром Покровска, а нардепа от округа №87 Зиновия Андрийовича — заново мэром Надворной.