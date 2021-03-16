Маруся Зверобой заявила о снятии кандидатуры на довыборах депутата Рады

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" в округе №87 (Ивано-Франковская область) Маруса Зверобой-Беленькая заявляет о снятии своей кандидатуры на выборах и поддержке кандидатуры бывшего вице-спикера парламента Руслана Кошулинского, баллотирующегося от "Всеукраинского объединения "Свобода".

При этом в сообщении не уточняется, подавала ли "Евросолидарность" или сама Зверобой заявление об отмене регистрации кандидата. Срок для такой подачи истек 15 марта. Центральная избирательная комиссия об отмене регистрации кого-либо из кандидатов в округе №87 пока не сообщала.

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"Борьба за Украину — это не слова, это поступки. 87-й округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка и представители патриотических сил — Руслан Кошулинский из "Свободы" и я", — заявила Зверобой.

По ее словам, понимая, что своим противостоянием с Кошулинским они могут открыть дорогу в Раду "представителям олигархов", она приняла решение поддержать кандидата от "Свободы".

Отмечается, что "Евросолидарность" провела соответствующие переговоры со "Свободой", и две политсилы "пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле".

В свою очередь, "Свобода" поприветствовала решение Зверобой поддержать Кошулинского, заявив, что этот шаг является началом "широкого объединения национал-патриотических политсил для спасения страны".

"Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности "ЕС" и "Свободы", перед угрозой пророссийского и олигархического реванша", — заявили в партии.

Кроме того, в "Свободе" заявили о переходе к согласованию политической позиции и "общего голосования представителей" в Верховной Раде. Отметим, что в нынешний состав Рады от "Свободы" прошел только один депутат — Оксана Савчук (от округа №83 в Ивано-Франковской области).

"Мы считаем такое решение началом объединительного процесса демократических сил с целью остановить атаку власти против украинских оппозиционных партий, их лидеров и украинских патриотов. Также мы прекращаем любую взаимную борьбу в среде патриотических сил, осознавая серьезность вызовов, которые сегодня стоят перед страной", — говорится в сообщении.

Напомним, всего в округе №87 баллотируется, кроме Зверобой, 14 кандидатов. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг" в середине февраля, лидером гонки считался основатель горнолыжного курорта "Буковель", бывший депутат Рады и кандидат в президенты-2019 Александр Шевченко. У Кошулинского рейтинг был вдвое ниже, а Зверобой была на четвертом месте. Однако с тех пор у Шевченко появились "двойники".

Довыборы в округе №87 пройдут 28 марта в связи с тем, что там освободилось место нардепа из-за победы представителя "Слуги народа" Зиновия Андрийовича на выборах мэра Надворной. Ранее Андрийович уже три срока занимал эту должность и решил вернуться на нее снова, пожертвовав мандатом в Раде.