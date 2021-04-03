Политика 20 минут назад

Округ №87. Шевченко обнародовал видео с фальсификацией выборов в пользу Вирастюка

Кандидат в депутаты Александр Шевченко заявляет, что на многих участках воруют голоса в пользу Василия Вирастюка

Округ №87. Шевченко обнародовал видео с фальсификацией выборов в пользу Вирастюка Округ №87. Шевченко обнародовал видео с фальсификацией выборов в пользу Вирастюка

Кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко заявляет, что Окружная избирательная комиссия, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, фальсифицирует волеизъявление людей и ворует его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.

Сегодня Александр Шевченко на своей странице в Фейсбуке запостил видео, которое свидетельствует о фальсификации.

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"Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко", — пишет кандидат.

Аналогичные кражи происходят и в документации других участков, утверждает Александр Шевченко.

"Позорно, что преступники с ОИК, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, при этом цинично и подло обвиняют простых людей, членов УИК, что это будто бы они мошенники, доводя их до истерик и ухудшение состояния здоровья", — пишет Александр Шевченко.

По информации кандидата, уже на четырех участках таким образом в помещении ОИК были похищены с избирательной документации более 300 бюллетеней за Александра Шевченко. И резюмирует: "Этого достаточно, чтобы фальсифицировать выборы в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка".

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