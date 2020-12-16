Рада прекратила полномочия депутата Требушкина, вернувшегося в кресло мэра

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия внефракционного депутата Руслана Требушкина. За соответствующий проект постановления №4446 проголосовало 327 нардепов.

Против этого решения проголосовала Виктория Гриб, также как Требушкин, избравшаяся в парламент от партии "Оппозиционный блок" в другом мажоритарного округе Донбасса (№105 в Луганской области).

Таким образом, теперь Центральная избирательная комиссия должна будет назначить внеочередные выборы депутата от округа №50 в Донецкой области, от которого избирался Требушкин.

Напомним, на выборах 25 октября он был избран мэром Покровска Донецкой области, после чего написал заявление о сложении депутатских полномочий.

На выборах он набрал 35,6%, или 7292 голоса, его основные конкуренты Дмитрий Артемов от ОПЗЖ и Сергей Андрийченко от Молодежной партии Украины получили соответственно 27,8% и 24,9% голосов.

В 2015-2019 годах Требушкин уже был мэром Покровска (Красноармейска), но затем был избран в Раду. Ранее, в 2010-2015 годах он был мэром соседнего города Димитров, ныне переименованного в Мирноград.

Отметим, что кроме Требушкина, на выборы мэров в 2020 выиграли еще два действовавших на тот момент нардепа — Игор Колыхаев (Херсон, в Раду избрался от округа №184) и Зиновий Андрийович (Надворная Ивано-Франковской области, округ №87). Полномочия последнего депутата парламент прекратил еще 17 ноября.