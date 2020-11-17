Рада прекратила полномочия нардепа Андрийовича, вернувшегося в мэрское кресло

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа"). За соответствующий проект постановления №4368 проголосовало 306 депутатов. Единственным депутатом, проголосовавшим против, оказался Александр Дубинский из той же фракции.

Напомним, что 25 октября Андрийович убедительно победил на выборах главы Надворнянской городской общины Ивано-Франковской области, пообещав сдать в связи с этим депутатский мандат.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за него проголосовали 7097, или 62,2% избирателей. Ближайший кандидат — Сергей Штогрин от "Свободы" — набрал лишь 11,8% голосов.

Отметим, что Андрийович избирался мэром Надворной в 2006, 2010 и 2015 годах. В 2019 он был избран нардепом и перешел на работу в парламент, но на мэрских выборах 2020 года решил баллотироваться снова, также от партии "Слуга народа".

Таким образом, после его возвращения в мэрское кресло в его округе №87 по выборам депутата Рады вскоре должны будут пройти довыборы.

Кроме Андрийовича, на выборах мэров победили нардепы Игор Колыхаев (Херсон, в Раду избрался от округа №184) и Руслан Требушкин (Покровск Донецкой области, в Раду избрался от округа №50). Последний уже также был мэром своего города