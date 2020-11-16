Политика 50 минут назад

Мэром Херсона избран нардеп Колыхаев: официальные результаты выборов

Каменец-Подольский и Украинка также уже получили избранных мэров

Игорь Колыхаев. Фото: скриншот видео с YouTube-канала политика Игорь Колыхаев. Фото: скриншот видео с YouTube-канала политика
Игорь Колыхаев. Фото: скриншот видео с YouTube-канала политика

Мэром Херсона избран депутат Верховной Рады (группа "За будущее") Игорь Колыхаев, набравший 34 125, или 63,6%. Соответствующий протокол Херсонской городской избирательной комиссии опубликовало движение "Чесно".

Бывший херсонский мэр Владимир Сальдо, баллотировавшийся от партии имени самого себя, получил поддержку лишь 18 135 жителей облцентра (33,8%). Еще 2,61% бюллетеней признаны недействительными. Явка на выборах составила всего 21,5%. Напомним, в первом туре Колыхаев получил поддержку в 30,75%, а Сальдо — 17,09% голосов.

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Таким образом, если Колыхаев станет мэром Херсона, в округе, от которого он шел в парламента (№184), должны будут пройти довыборы депутата. Ранее такая ситуация произошла с Зиновием Андрийовичем, которого в четвертый раз избрали мэром Надворной Ивано-Франковской области.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области во втором туре победил местной организации партии ВО "Свобода" Михаил Поситко, набравший 15 404, или 57,5% голосов.

Ему проиграл самовыдвиженец Владимир Мельниченко, за которого, согласно протоколу о результатах голосования, проголосовал 11 001 человек, или же 41,1%. Недействительными признаны 1,44% бюллетеней. Явка на выборах составила 34,8%.

В Украинке Киевской области, где второй тур был назначен из-за равенства голосов лидирующих кандидатов 25 октября, местный горизбирком признал победителем Александра Туренко, баллотировавшегося от "Европейской солидарности".

Отметим также, что 15 ноября второй тур президентских выборов проходил в Молдове: там уверенную победу одержала экс-премьер Майя Санду.

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