В Херсоне во второй тур вышли нардеп Колыхаев и экс-мэр Сальдо

Херсонская городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра, согласно которым больше всего набирает депутат Верховной Рады (группа "За будущее") Игорь Колыхаев, получивший 22 777, или 30,75% голосов. Также во второй тур проходит бывший мэр облцентра Владимир Сальдо, которого поддержали 12 660, или 17,09% проголосовавших, передает "Суспільне".

Всего же участие в выборах мэра приняло 17 кандидатов. Их поддержка распределилась следующим образом.

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В свою очередь, в городской совет Херсона прошли пять политсил. Первое место занята партия Колыхаева "Нам тут жить" с результатом 23,9%.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" набрала 14,5%, "Слуга народа" — 13%, "Блок Владимира Сальдо" — 11,75%, "Европейская солидарность" — 8,6%.

Остальные 16 партийных списков не преодолели 5%-ный барьер. Всего в выборах горсовета приняли участие 74 220 человек. Недействительными признан 4 451 бюллетень.

Напомним, в Одессе во второй тур мэрских выборов вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, а в горсовет прошли пять партий. Промэрская политсила — в данном случае партия "Доверяй делам" — там также заняла первое место, а ОПЗЖ — второе.

В Днепре же во втором туре действующий мэр Борис Филатов встретится с Загидом Красновым, минимально обошедшим Александра Вилкула.