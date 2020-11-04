В Кропивницком мэра переизбрали в один тур, в Ровно, Луцке и Сумах пройдет второй

Мэром Кропивницкой городской общины, не изменившей своих границ в результате админреформы, переизбран Андрей Райкович, баллотировавшийся от партии "Пропозиция". Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Райкович на выборах 25 октября набрал 27 839, или 53,5% голосов. Второе место занял кандидат от партии "Перспектива города", директор ООО "Цифро Маркет" Артем Стрижаков с результатом 19,9%.

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В то же время в других областных центрах, результаты по которым обнародованы в системе ЦИК, назначен второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Так, в Луцке во второй тур вышли советник действующего мэра Игорь Полищук, баллотировавшийся от партии "За будущее" и набравший 32,5% голосов, а также самовыдвиженец, гендиректор ГП "Волыньстандартметрология" Богдан Шиба, получивший поддержку 13,1% проголосовавших. Голосование пройдет 15 ноября.

В Ровно во втором туре оказались Виктор Шакирзян ("Ровно вместе"), набравший 19,8%, и кандидат "Европейской солидарности", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской Александр Третяк с результатом в 16,9% голосов. Здесь голосование назначено на 22 ноября.

В свою очередь, в Сумах 15 ноября пройдет второй тур с участием действующего мэра Александра Лысенко ("Батькивщина", набрал 44,2% голосов), и председателя ликвидируемого прежнего Сумского райсовета Вадима Акперова ("Евросолидарность", набрал 14,7% голосов).

Напомним, что 22 ноября также пройдет второй тур выборов мэра Львова, в котором сразятся действующий градоначальник Андрей Садовой и кандидат от ЕС, депутат Верховной Рады и экс-губернатор Львовской области Олег Синюка.