Во Львовский горсовет прошли пять партий: "Евросолидарность" обогнала партию Садового

Партия "Европейская солидарность" набрала больше всего голосов на выборах Львовского городского совета — 68 704, или 31,25%. Об этом свидетельствуют данные итогового протокола территориальной избирательной комиссии, передает "Интерфакс-Украина".

Второе место заняла основанная мэром Львова Андреем Садовым партия "Самопомощь", получившая 42 787 голосов, или 19,43%.

Кроме того, в горсовет прошли "Голос" (19 621 голос, или 8,9%), партия ВАРТА ("Всеукраинский альянс региональных и территориальных активистов") (15 324 голоса, или 6,96%), а также "Всеукраинское объединение "Свобода" (15 097 голосов, или 6,85%.

Таким образом, в новом 64-местном горсовете "Евросолидарность" получила 26 мандатов, "Самопомощь" — 17, "Голос" — 8, ВАРТА — 7, "Свобода" — 6. Всего в выборах участвовали 19 партий, выдвинувших 969 кандидатов.

В свою очередь, глава Львовской городской общины на выборах 25 избран не был, поскольку ни один кандидат не набрал более половины голосов. Во второй тур, назначенный на 22 ноября, вышли Садовой от "Самопомощи", получивший 40,09% голосов (91 131) и кандидат от ЕС, бывший глава Львовской обладминистрации Олег Синютка с 31,1% голосов (70 682).

Третье место на мэрских выборах занял кандидат "Свободы", бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский с 9,75% голосов (22 169).

Напомним также, что по итогам выборов 25 октября в пригороде Киева, которому по размеру "не полагается" второй тур, основные кандидаты набрали равное число голосов.