В пригороде Киева лидеры мэрской гонки набрали равное число голосов

В Украинке Киевской области пройдет второй тур выборов мэра, несмотря на то, что она не входит в число городских общин с численностью избирателей от 75 тысяч, где мэров избирают в два тура.

Причиной тому оказалось одинаковое число голосов, которые набрали лидирующие кандидаты, о чем свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Так, по 1233 голоса, или 17,4% получили на этих выборах Оксана Кирилюк от "Слуги народа" и Александр Туренко от "Европейской солидарности".

Близкое число голосов также получили кандидаты, занявшие третье и четвертое место — Алевтина Шмагель от "Голоса" (12,71%) и самовыдвиженка Татьяна Кучер с 12,58%. Остальные семь кандидатов получили от 2% до 10% голосов.

Отметим, что новосозданная "большая" Украинская городская община, помимо самого города-спутника столицы, включила в себя села Триполье, Жуковцы, Витачев, Веремье, Халепье и Щербановка, ранее имевшие собственные сельсоветы.

Напомним в то же время, что в другом пригороде Киева — Борисполе — выборы должны будут пройти уже заново из-за смерти лидировавшего кандидата, действующего мэра Анатолия Федорчука.