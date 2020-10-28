Происшествия 1 час назад

Член УИК умер в очереди в Одесский горизбирком, не успев отчитаться о результатах выборов

В больнице мужчину пытались реанимировать, но тщетно

Члены одесских УИК сутками ждут, когда у них примут результаты выборов. Фото: Думская Члены одесских УИК сутками ждут, когда у них примут результаты выборов. Фото: Думская
Члены одесских УИК сутками ждут, когда у них примут результаты выборов. Фото: Думская

В Одессе член одной из участковых избирательных комиссий скончался 28 октября в очереди на сдачу Одесскому горизбиркому протоколов об итогах голосования на местных выборах. Как сообщает "Думская", мужчина ждал своей очереди двое суток.

В административном здании на улице Косовской, 2Д, где разместился ТИК, у 48-летнего мужчины случился инфаркт.

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По данным одесской мэрии, в 8:45 скорая помощь забрала его в горбольницу №1 (известную как Еврейская больница). Кроме острого инфаркта, у члена участка был диагностирован отек легких.

Мужчину пытались спасти при помощи аппарата искусственного дыхания, однако легочно-сердечная реанимация оказалась не эффективна. В 9:35 медики зафиксировали биологическую смерть пациента.

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Ранее трагедия, косвенно связанная с организацией местных выборов, произошла под Киевом. Замглавы избиркома в одном из сел от усталости после подсчета голосов уснул за рулем, спровоцировав ДТП, в котором погибла ехавшая с ним мать, член этой же комиссии.

Напомним также, что 28 октября от Covid-19 умер мэр Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук, переизбранный, по предварительным данным, на новый срок.

Отметим, что официальные итоги местных выборов Центральная избирательная комиссия до сих пор не начала публиковать. Ранее в ЦИКе объяснили это тем, что ждут предоставления их окончательных результатов от соответствующих ТИК.

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