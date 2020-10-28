От коронавируса умер мэр Борисполя, лидирующий на выборах

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", лидер ее Киевской облорганизации и куратор кандидатов от партии на местных выборах Александр Дубинский заявляет о смерти в результате заболевания Covid-19 мэра Борисполя Анатолия Федорчука ("Наш край").

Как написал нардеп на своей странице в Facebook, именно Федорчук лидировал в гонке, согласно подсчету голосов, но официального оглашения результатов выборов пока не было.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", в пресс-службе "Нашего края" эту информацию агентству подтвердили.

Отметим, что от СН в мэры Борисполя баллотировался председатель Бориспольского райсовета Владислав Байчас. В то же время конкурировали с действующим мэром и его "клоны" — Артем Игоревич Федорчук и Александр Николаевич Федорчук.

Официальные итоги местных выборов Центральная избирательная комиссия до сих пор не начала публиковать. Ранее в ЦИКе объяснили это тем, что ждут предоставления их окончательных результатов от соответствующих ТИК.