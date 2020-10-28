Политика 50 минут назад

От коронавируса умер мэр Борисполя, лидирующий на выборах

Дубинский первым заявил о смерти конкурента его политсилы, пытавшегося переизбраться от "Нашего края", в самой политсиле информацию подтвердили

Анатолий Федорчук. Фото: скриншот видео канала ТРС Борисполь Анатолий Федорчук. Фото: скриншот видео канала ТРС Борисполь
Анатолий Федорчук. Фото: скриншот видео канала ТРС Борисполь

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", лидер ее Киевской облорганизации и куратор кандидатов от партии на местных выборах Александр Дубинский заявляет о смерти в результате заболевания Covid-19 мэра Борисполя Анатолия Федорчука ("Наш край").

Как написал нардеп на своей странице в Facebook, именно Федорчук лидировал в гонке, согласно подсчету голосов, но официального оглашения результатов выборов пока не было.

Кратко и по делу в Telegram

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", в пресс-службе "Нашего края" эту информацию агентству подтвердили.

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Отметим, что от СН в мэры Борисполя баллотировался председатель Бориспольского райсовета Владислав Байчас. В то же время конкурировали с действующим мэром и его "клоны" — Артем Игоревич Федорчук и Александр Николаевич Федорчук.

Официальные итоги местных выборов Центральная избирательная комиссия до сих пор не начала публиковать. Ранее в ЦИКе объяснили это тем, что ждут предоставления их окончательных результатов от соответствующих ТИК.

Напомним также, что партия "Слуга народа" заявила, что получила наибольшее количество мандатов по итогам выборов областных и районных советов.

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