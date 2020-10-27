Политика 30 минут назад

В Сумской области прикрыли самопровозглашенный избирком, проводивший альтернативные выборы

Местные жители не признали ликвидацию сельсовета и устроили незаконные выборы

В Сосновке незаконно избирали главу ликвидированного сельсовета. Фото: Офис генпрокурора В Сосновке незаконно избирали главу ликвидированного сельсовета. Фото: Офис генпрокурора
В Сосновке незаконно избирали главу ликвидированного сельсовета. Фото: Офис генпрокурора

Сотрудники полиции прекратили работу самопровозглашенной избирательной комиссии в селе Сосновка Конотопского района Сумской области, не признающей упразднение сельсовета в рамках прошедшей админреформы. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 25 октября в селе параллельно начали работу два избирательных участка с одинаковыми номерами.

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Выяснилось, что один из них не имел никаких законных полномочий в рамках местных выборов 2020 года: местные жители, не признавшие включение села в новосозданную расширенную Поповскую сельскую общину, решили самостоятельно провести альтернативные местные выборы.

Они создали комиссию, разослали жителям приглашения, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней — по выборам председателя Сосновского сельсовета и депутата сельсовета. При этом в бюллетенях было лишь по одной кандидатуре.

Фото: Офис генпрокурора

До вмешательства полиции в голосовании приняло участие 379 человек. Отметим, что, по данным Центральной избирательной комиссии, на конец сентября в селе числилось 617 избирателей.

Человеку, присвоившему полномочия председателя участкового избиркома, прокуратура уже сообщила о подозрении в препятствовании осуществлению избирательного права упомянутому числу граждан (часть 1 статьи 353, часть 3 статьи 157 Уголовного кодекса).

Расследование дела ведет следственное управление Главного управления Нацполиции в Сумской области. Устанавливаются другие лица, причастные к созданию и работе фейкового избирательного участка.

Отметим также, что накануне из-за сложности местных выборов под Киевом произошла трагедия: утомленный подсчетом голосов замглавы УИК, возвращаясь домой, заснул за рулем, врезался в грузовик и погубил свою мать, также бывшую членом комиссии.

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