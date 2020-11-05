Во второй тур в Одессе вышли Труханов и Скорик, в горсовет прошли пять партий

Одесская городская избирательная комиссия назначила проведение в Одессе второго тура выборов мэра 15 ноября. Как передает "Думская", в нем будут участвовать действующий градоначальник Геннадий Труханов и депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николай Скорик.

В первом туре Труханов почти в два раза обогнал нардепа от ОПЗЖ, получив 77 518, или 38,35% голосов. Скорика поддержал 39 351 избиратель, или 19,47%.

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Третье место занял кандидат от "Европейской солидарности" Петр Обухов с 11,5% голосов, четвертое — кандидат от "Слуги народа" и известный комик Олег Филимонов с 10,1% , а пятое — экс-нардеп и президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов с 6,2%. Всего в выборах участвовало 23 кандидата.

В свою очередь, в Одесский городской совет прошли пять партий. Так, 26,2% набрала партия Труханова "Доверяй делам" (20 мандатов), 23,7% — ОПЗЖ (18 мандатов), 12,5% — "Слуга народа" (10 мандатов), 11,9% — ЕС (10 мандатов), 6,8% — Партия Шария (6 мандатов).

Явка на выборах горсовета составила 30,4%, или 206 432 избирателя. 10 350 бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, ранее второй тур мэрских выборов назначили во Львове, а также в Ровно, Луцке и Сумах.В Кропивницком главу города переизбрали уже в первом туре.