Кернес переизбран мэром Харькова — горизбирком

Харьковская городская избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса. Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение теризбирком принял вечером 4 ноября.

Как сообщила на заседании председатель горизбиркома Ольга Мозговая, Кернес набрал 195 044, или 60,34% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" депутат шести созывов Верховной Рады Александр Фельдман, получивший поддержку 14,32%, или 46 278 проголосовавших.

На третьем месте оказался глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, баллотировавшийся от "Слуги народа". Его результат составил лишь 7,24%, или 23 401 голос.

Всего на пост городского головы Харькова баллотировались 14 кандидатов. Самый низкий результат — у выдвиженца партии "УДАР Виталия Кличко", депутата Харьковского горсовета Георгия Лаговского — 0,11%, или 349 голосов.

Кернес выигрывает выборы городского головы Харькова третий раз. В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и стал мэром, получив 30% голосов и опередив ближайшего конкурента, выдвиженца "Батькивщины" Арсена Авакова лишь на 0,63%.

В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Відродження". Его поддержали 65,8% проголосовавших, а ближайшего конкурента, кандидата от "Самопомощи" Тараса Ситенко — всего 12,3%.

Стоит отметить, что Кернес не появлялся на публике с конца августа. Тогда у него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали спецрейсом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

23 сентября партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" выдвинула Кернеса кандидатом в мэры. При этом состояние здоровья мэра, и ранее сильно подорванное последствиями покушения в 2014 году, и вопрос его дееспособности в случае переизбрания оставались главной интригой и предметом спекуляций в ходе всей избирательной кампании.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс заявил, что мэр получил отрицательный тест на коронавирус.

3 ноября в ряде анонимных Telegam-каналов распространилась информация о якобы смерти Кернеса, однако она быстро была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.

Напомним также, что накануне объявления победителем на выборах от Covid-19 скончался действующий мэр Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук.