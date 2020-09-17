Больного коронавирусом Кернеса отправили на лечение в Германию — СМИ

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого недавно подтвердили коронавирус, отправили на лечение в Германию.

Для его транспортировки использовали специальный медицинский борт, сообщает со ссылкой на знакомых с ситуацией источников издание LB.ua.

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Известно, что Кернес заболел COVID-19 в начале сентября. Точные обстоятельства заражения неизвестны. Вероятно, после масштабного празднования Дня города 23 августа.

При этом болезнь Кернеса тщательно скрывали, пока не дошло до госпитализации в городскую больницу №17.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому. Вскоре удалось выяснить, что ситуация действительно очень тяжелая, но комы — как и угрозы жизни — на тот момент не было.

"Ковид — просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось", — объясняли изданию источники.

14 сентября пресс-служба горсовета подтвердила, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. Руководитель пресс-службы мэрии Юрий Сидоренко сначала не называл диагноз мэра, ссылаясь на врачебную тайну.

По информации издания, 16 сентября в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

В городе циркулировали слухи об инсульте мэра, однако официально они пока не подтверждены.

По словам собеседников издания, речи о преемнике Кернеса пока нет.

Выдвижение кандидатов в мэры должно состояться до 24 сентября. Конференция блока "Успешный Харьков" Геннадия Кернеса запланирована на следующую неделю. Согласно избирательному законодательству, кандидат обязан лично подавать документы в местную избирательную комиссию, если он самовыдвиженец. Если баллотируется от политсилы, можно через доверенное лицо — именно по этому сценарию собиралась действовать команда нынешнего главы города.

Напомним, что с 10 сентября полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.