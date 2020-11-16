В Одессе на выборах мэра побеждает Труханов, в Херсоне — Колыхаев, — данные экзитполов

В семи городах Украины 15 ноября прошел второй тур выборов мэров.

Уже известны результаты экзитполов, сообщает "НВ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что территориальные избирательные комиссии назначили на 15 ноября второй тур в пяти областных центрах, одном районном и одном городе районного значения.

В частности, в Одессе, по данным экзитпола, действующий мэр Геннадий Труханов получил 56,7% голосов избирателей, а его соперник от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николай Скорик — 40,9%. Всего были опрошены 2 126 избирателей на 40 участках, погрешность не превышает 3−4%.

В Херсоне, по данным экзитпола ОО НТЖ, Игорь Колыхаев побеждает в втором туре выборов мэра Херсона с 67,03% голосов избирателей.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области, по данным экзитпола исследовательской компании Ю.С.С., Михаил Поситко во втором туре получил 62,2% голосов избирателей, его соперник-самовыдвиженец Владимир Мельниченко — 36,8%.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, явка во время второго тура выборов в семи городах составила 24%. Причем это — на 8% меньше, чем во время проведения местных выборов 25 октября.

Читайте также: Суд отменил результаты выборов в Броварах и обязал провести новые

Явка по городам:

Луцк - 25,96%;

Краматорск (Донецкая область) - 23,14%;

Украинка (Киевская область) - 31,46%;

Одесса - 25,14%;

Сумы - 19,02%;

Херсон - 20,89%;

Каменец-Подольский (Хмельницкая область) - 34,29%.

Известно, что повторное голосование назначается в случае, если в первом туре никто из кандидатов на пост главы городской территориальной общины не набрал больше 50% голосов избирателей в населенном пункте с численностью населения более 75 тысяч человек. В меньших населенных пунктах второй тур возможен в случае равного количества голосов, поданных за лидеров.

Законодательство допускает три даты для второго тура: 15, 22 или 29 ноября. Результаты волеизъявления должны быть установлены не позднее, чем на пятый день после повторного голосования.

Ранее сообщалось, что Бориспольская городская избирательная комиссия назначила повторные выборы мэра на 31 января 2021 года.