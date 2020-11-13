Политика 1 час назад

Повторные выборы мэра Борисполя переназначили на 31 января

Ранее их якобы собирались провести прямо перед Новым годом

Борисполь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала vBoryspoli Борисполь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала vBoryspoli
Борисполь. Фото: скриншот видео с YouTube-канала vBoryspoli

Бориспольская городская избирательная комиссия назначила повторные выборы мэра на 31 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, избирательный процесс по ним должен начаться 11 декабря — за 50 дней до голосования. Ранее на сайте ЦИК была указана информация, что эти выборы назначены на 27 декабря.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В то же время с сайта Центризбиракома пропала информация о назначении на 22 ноября второго тура выборов мэра соседних Броваров, а также результаты первого тура и выборов городского совета.

Читайте также:
Мэр Харькова Кернес вернется в Украину ближе к Новому году — вице-мэр

Накануне апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о признании местных выборов в Броварах не состоявшимися, хотя ЦИК уже успел опубликовать их результаты.

Напомним, что 28 октября в результате заболевания Covid-19 скончался действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, успевший переизбраться на выборах 25 октября на новый срок. Баллотировался он от партии "Наш край".

Отметим также, что в еще одном пригороде Киева — Украинке — пройдет второй тур выборов мэра, несмотря на то, что она не входит в число городских общин с численностью избирателей от 75 тысяч, где мэров избирают в два тура. Причиной стало равное число голосов у кандидатов-лидеров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Смерть для бизнеса": в Украине продолжается бунт городов против карантина по выходным
"Смерть для бизнеса": в Украине продолжается бунт городов против карантина по выходным
Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие
Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие
Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В "Эпицентре" передумали работать в выходные

  3. Правительство допускает введение полного локдауна в Украине: названо условие

  4. В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: два человека погибли (ВИДЕО)

  5. Нацсовет проведет внеплановые проверки 12 компаний группы "1+1 медиа" из-за Медведчука

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...