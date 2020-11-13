Повторные выборы мэра Борисполя переназначили на 31 января

Бориспольская городская избирательная комиссия назначила повторные выборы мэра на 31 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, избирательный процесс по ним должен начаться 11 декабря — за 50 дней до голосования. Ранее на сайте ЦИК была указана информация, что эти выборы назначены на 27 декабря.

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В то же время с сайта Центризбиракома пропала информация о назначении на 22 ноября второго тура выборов мэра соседних Броваров, а также результаты первого тура и выборов городского совета.

Накануне апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о признании местных выборов в Броварах не состоявшимися, хотя ЦИК уже успел опубликовать их результаты.

Напомним, что 28 октября в результате заболевания Covid-19 скончался действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, успевший переизбраться на выборах 25 октября на новый срок. Баллотировался он от партии "Наш край".

Отметим также, что в еще одном пригороде Киева — Украинке — пройдет второй тур выборов мэра, несмотря на то, что она не входит в число городских общин с численностью избирателей от 75 тысяч, где мэров избирают в два тура. Причиной стало равное число голосов у кандидатов-лидеров.