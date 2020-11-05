  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Мэр Харькова Кернес вернется в Украину ближе к Новому году — вице-мэр

Кернес планирует сам провести первую сессию горсовета 20 декабря

Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes

Новоизбранный мэром Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", должен вернуться в Украину до 20 декабря 2020 года.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на брифинге в пресс-центре политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!", сообщает "Укринформ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", — сказал вице-мэр.

По его словам, Кернес сам проведет первую сессию. Других сценариев не может быть, подчеркнул Терехов.

"Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", — добавил он.

Первый замглавы города также сообщил, что партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков!", по предварительным данным, набирает больше всего голосов — 34 депутата или 37,95% — на выборах в Харьковский городской совет.

"Мы еще не определились с кандидатом на должность секретаря горсовета. Это произойдет после консультаций с другими партиями, чьи кандидаты избраны в горсовет", — отметил Терехов.

Читайте также:
Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса

Как сообщалось, 4 ноября горизбирком официально признал Геннадия Кернеса Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября. Согласно протоколу, в голосовании приняли 323 218 избирателей, отдавших за Кернеса наибольшее количество голосов — 195 044 (60,34%).

Напомним, 15 сентября горсовет Харькова официально подтвердил, что у Кернеса коронавирус и двустороннее воспаление легких. Он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

17 сентября ночью Кернеса медицинским самолетом перевезли из Харькова на лечение в Германию, в клинику "Шарите".

23 сентября конференция партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" выдвинула Геннадия Кернеса кандидатом на выборы Харьковского городского головы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шмыгаль прогнозирует по 20 тысяч заболевших Covid-19 в день уже к Новому году
Шмыгаль прогнозирует по 20 тысяч заболевших Covid-19 в день уже к Новому году
В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию
В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию
В Дании обнаружили новый штамм коронавируса у норок: в стране убьют всех этих животных
В Дании обнаружили новый штамм коронавируса у норок: в стране убьют всех этих животных
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Жертви B2B Jewelry та інші потерпілі: як норми КПК заважають адвокатам їх захищати

  3. Исключенные из "Слуги народа" нардепы Лерос и Юрченко подрались в Раде (ВИДЕО)

  4. Снова рекорд: за сутки в Украине зафиксировали 9850 новых заражений коронавирусом

  5. В метро Киева будут ловить людей без масок и сдавать их в полицию

Ивент
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Как бизнес удержал свои позиции на карантине: опытом лучших поделятся на Бренд Апокалипсис
Из-за карантинных ограничений марафон Бренд Апокалипсис состоится онлайн. Возможности продакшена Ekonomika+ позволяют задействовать все преимущества "живого" ивента через экран
Загрузка...