Мэр Харькова Кернес вернется в Украину ближе к Новому году — вице-мэр

Новоизбранный мэром Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", должен вернуться в Украину до 20 декабря 2020 года.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на брифинге в пресс-центре политической партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!", сообщает "Укринформ".

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"В третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", — сказал вице-мэр.

По его словам, Кернес сам проведет первую сессию. Других сценариев не может быть, подчеркнул Терехов.

"Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", — добавил он.

Первый замглавы города также сообщил, что партия "Блок Кернеса — Успешный Харьков!", по предварительным данным, набирает больше всего голосов — 34 депутата или 37,95% — на выборах в Харьковский городской совет.

"Мы еще не определились с кандидатом на должность секретаря горсовета. Это произойдет после консультаций с другими партиями, чьи кандидаты избраны в горсовет", — отметил Терехов.

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Как сообщалось, 4 ноября горизбирком официально признал Геннадия Кернеса Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября. Согласно протоколу, в голосовании приняли 323 218 избирателей, отдавших за Кернеса наибольшее количество голосов — 195 044 (60,34%).

Напомним, 15 сентября горсовет Харькова официально подтвердил, что у Кернеса коронавирус и двустороннее воспаление легких. Он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

17 сентября ночью Кернеса медицинским самолетом перевезли из Харькова на лечение в Германию, в клинику "Шарите".

23 сентября конференция партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" выдвинула Геннадия Кернеса кандидатом на выборы Харьковского городского головы.