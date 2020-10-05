Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса

Бывший руководитель Харьковской области Михаил Добкин, который в сентябре подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова, снял свою кандидатуру с выборов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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В частности, Добкин принял решение снять свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял. Ведь это наш город и нам здесь жить!" — написал Добкин в мессенджере.

Ранее Кернес прокомментировал решение Добкина баллотироваться в мэры Харькова, заявив, что это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал.

Кроме того, ранее Добкин собирался баллотироваться в мэры Киева.

Известно, что всего на выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому. Вскоре удалось выяснить, что ситуация действительно очень тяжелая, но комы — как и угрозы жизни — на тот момент не было.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

Вскоре мэра Харькова отправили на лечение в Германию, использовав для его транспортировки специальный медицинский борт.

2 октября Кернес получил негативный тест на коронавирусную инфекцию.