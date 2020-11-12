Суд подтвердил проведение новых выборов в Броварах, сайт ЦИК утверждает обратное

Шестой апелляционный административный суд 11 ноября оставил в силе Киевского окружного админсуда от 9 ноября, согласно которому местные выборы в Броварах (Киевская область) были признаны несостоявшимися.

Текст соответствующего решения опубликовала на своем сайте общественная организация "Опора", отслеживающая ход избирательного процесса в стране.

Напомним, суд признал несостоявшимися выборы как мэра Броваров, так и Броварского городского совета, отменил решение городской избирательной комиссии об их итогах и назначении второго тура выборов мэра и обязал горизбирком провести повторные выборы.

В горизбиркоме при этом заявили, что обжалуют решение. Однако, как сообщает "Опора", апелляционную жалобу подало уполномоченное лицо Киевской областной организации партии действующего мэра "Команда Игоря Сапожко — Единство" Тарас Голосий.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 272 Кодекса административного судопроизводства решения суда апелляционной инстанции по такому виду дел вступают в силу с момента оглашения и не могут быть обжалованы. Соответственно, в Броварах выборы мэра и горсовета должны все же должны будут пройти заново.

В то же время на сайте Центральной избирательной комиссии появились результаты первого тура выборов мэра Броваров и информация о назначении второго тура на 22 ноября.

Сапожко, согласно им, набрал 13 798, или 44,1% голосов. Второе место занял дипломат Дмитрий Ратников, баллотировавшийся от "Слуги народа", — у него 13,4%. На третьем месте с 12,5% оказался директор местного центра реабилитации детей-инвалидов Валерий Иваненко, шедший от "Европейской солидарности".

Кандидаты, пожаловавшиеся в суд на нарушения в организации выборов, — Андрей Саук ("Голос") и Юрий Маслак (самовыдвиженец) получили соответственно 8,1% и 4,3% голосов.

В свою очередь, согласно отмененным результатам выборов горсовета, больше всего голосов набрала партия Сапожко с 21,5% (10 мандатов). ЕС получила 15,3% и 7 мандатов, СН — 12,7% и 6 мандатов, "За будущее" — 8%, "Голос" — 7,9%, "Батькивщина" — 6,3% (все — по 4 мандата), "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 5,5% (3 мандата). Остальные 14 партийных списков не преодолели проходной барьер.

Напомним также, что в другом пригороде Киева — Украинке — пройдет второй тур выборов мэра, несмотря на то, что она не входит в число городских общин с численностью избирателей от 75 тысяч, где мэров избирают в два тура (как в Броварах).