Суд отменил результаты выборов в Броварах и обязал провести новые

Киевский окружной административный суд 9 ноября признал несостоявшимися выборы мэра Броваров и Броварского городского совета (Киевская область), отменил решение городской избирательной комиссии об их итогах и назначении второго тура выборов мэра и обязал горизбирком провести повторные выборы.

Решение принято по иску кандидата в мэра от парии "Голос" Андрея Саука, который и сообщил о нем на своей странице в Facebook. При этом, помимо Саука, аналогичный иск в суд подавал и другой кандидат в мэры — самовыдвиженец Юрий Маслак.

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Как отмечает общественная организация "Опора", наблюдающая за избирательным процессом в стране, основанием для судебной жалобы стали нарушения, которые кандидаты и наблюдатели зафиксировали в ходе голосования.

В частности, в решении суда, полный текст которого предоставил организации Саук, речь идео о нарушении права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях были допущены грубые ошибки.

По мнению суда, нарушения указывают на то, что голосование не было организовано и проведено в соответствии с избирательным кодексом на всех избирательных участках, и являются основанием для проведения повторных выборов.

В то же время на заседании 9 ноября Броварской горизбирком решил обжаловать решение суда.

Отметим, что, согласно новому админделению, расширенная Броварская городская община будет включать, помимо города, села Княжичи, Требухов и Переможец.

Напомним также, что в другом пригороде Киева — Украинке — пройдет второй тур выборов мэра, несмотря на то, что она не входит в число городских общин с численностью избирателей от 75 тысяч, где мэров избирают в два тура (как в Броварах).