Винница, Житомир, Тернополь и Чернигов переизбрали действующих мэров, Черкассы — еще нет

Убедительную победу на выборах мэра Винницы одержал действующий градоначальник Сергей Моргунов, баллотировавшийся от партии "Украинская стратегия Гройсмана". Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, он получил 61 194 голоса, или 65,9%.

Ближайшим конкурентом оказался Сергей Кудлаенко от "Европейской солидарности" с 13%, третье место занял глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов ("Слуга народа") с 6,1% поддержки. Остальные семь кандидатов набрали менее 5% голосов.

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В Житомире также переизбрался действующий мэр — Сергей Сухомлин, баллотировавшийся на этот раз от партии "Пропозиция". За него, по официальным данным, проголосовало 29 185, или 51,4% пришедших на выборы.

Второе место с 12,6% занял ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов ("Слуга народа"), третье с 9,3% Наталия Леонченко от "Оппозиционной платформы — За жизнь", четвертое с 6,5% — жена экс-вице-премьера Геннадия Зубко Людмила, шедшая от "Евросолидарности". Остальные девять кандидатов набрали менее 5%.

В свою очередь, в Тернополе выборы убедительно выиграл действующий мэр Сергей Надал, представляющий партию "Свобода". За него отдали голоса 52 867, или 74,6% явившихся на выборы горожан.

Второе место занял кандидат от "Силы людей" Иван Сороколит с 5,9%, третье — заммэра Леонид Быцюра ("Батькивщина") с 4,9%, четвертое — председатель областного совета Виктор Овчарук ("Евросолидарность") с 4,4%. Другие шесть кандидатов набрали еще меньше.

В Чернигове же предельно убедительно победил действующий градоначальник Владислав Атрошенко, баллотировавшийся от партии "Родной дом". Он получил 62 937, или 77,5% голосов избирателей.

Второе место из всех 4,5% занял представитель ОПЗЖ Вадим Антошин, третье — кандидат от СН Юрий Тарасовец. Остальные четыре кандидата получили менее 4% голосов.

В то же время в Черкассах мэр Анатолий Бондаренко, шедший на новые выборы от партии "За будущее", в первом туре победить не смог, набрав лишь 37,6%, или 24 179 голосов.

Во втором туре, назначенном на 22 ноября, он сразится с кандидатом от партии "Голос" Виктором Евпаком, набравшим 19,1%, или 12 311 голосов.

Третье место в первом туре выборов мэра Черкасс занял Виталий Ильченко ("Слуга народа") с 11,2%, четвертое — Сергей Кудактин ("Евросолидарность") с 7,2%, пятое — Владислав Пустовар (партия "Черкащаны") с 6,4%.

Напомним, также во второй тур вышли действующие мэры Одессы Геннадий Труханов и Днепра Борис Филатов. В Херсоне за кресло мэра еще поборется Владимир Сальдо.