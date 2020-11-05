В Днепре во втором туре Филатов встретится с Красновым, обошедшим Вилкула на 447 голосов

Во второй тур выборов мэра Днепра вышли действующий градоначальник Борис Филатов, шедший от партии "Пропозиция" и набравший 101 617, или 46,4% голосов, а также лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов, получивший поддержку 28 804, или 13,2% проголосовавших.

Как передает "Информатор", голосование назначено на 22 ноября. Третье же место в первом туре занял бывший вице-премьер и экс-губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул с 28 357 голосами (13%).

Кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Сергей Никитин набрал 9,2% голосов, баллотировавшийся от "Слуги народа" главврач областной больницы Сергей Рыженко — 8,7%, кандидат от "Демальянса" Артем Романюков — 3,1%, а экс-депутат Верховной Рады Татьяна Рычкова ("Европейская солидарность") — 2,9%. Остальные 10 кандидатов набрали менее 1% каждый.

В свою очередь, в Днепровский городской совет прошли шесть партий.

Наибольшую поддержку получила "Пропозиция" — 29,1% (22 мандата). ОПЗЖ набрала 17,3% (13 мандатов), "Слуга народа" — 11,8% (9 мандатов), "Громадська сила" — 9,8% (8 мандатов), "Евросолидарность" — 8% (7 мандатов), партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива" — 6,2% (5 мандатов).

Соответственно, и Вилкул, и Рыженко, и Рычкова, и Краснов избраны депутатами горсовета, поскольку возглавляли соответствующий партийный список на выборах.

Партия Шария набрала, согласно официальным данным, 4,4%, "Демальянс" — 3,9%, "Батькивщина" — 2,4%, "Нацкорпус" — 1,7%, "Наш край" — 1,5%. Остальные шесть партийных списков получили поддержку менее 1% проголосовавших каждый.

Напомним, в Одессе во второй тур мэрских выборов вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и нардеп Николай Скорик, а в горсовет прошли пять партий. Промэрская политсила — в данном случае партия "Доверяй делам" — там также заняла первое место, а ОПЗЖ — второе.

Ранее второй тур мэрских выборов назначили во Львове, а также в Ровно, Луцке и Сумах. В Кропивницком главу города переизбрали уже в первом туре.