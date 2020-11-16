Санду уверенно победила на выборах президента Молдовы

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду победила на президентских выборах в этой стране. Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы, во втором туре выборов, прошедшем 15 ноября, она получила 943 486, или 57,75% голосов. В свою очередь, действующий президент Игорь Додон получил 690 139, или 42,25% голосов.

На заграничных участках Санду набрала 92,94% голосов, а Додон — лишь 7,06%. При этом, в отличие от первого тура выборов, Санду победила и внутри страны, получив 51,03% голосов.

Стоит отметить, что явка во втором туре оказалась заметно намного выше, чем в первом, особенно за границей. Всего проголосовать пришел 1 650 131 избиратель, что составило 52,78%. Таким образом, учитывая результаты обоих кандидатов, недействительным оказался 1% бюллетеней.

Читайте также: Молдавский Zernoff купил Мариловский спиртзавод за рекордную сумму

Додон победил в Бельцах и 11 северных районах страны, в том числе с максимальным результатом в 80,74% в Окницком районе, а также в подконтрольной Молдове части Дубоссарского района. Среди проголосовавших избирателей Приднестровья он набрал 85,8%, а максимальные результаты получил среди нацменьшинств, компактно проживающих на юге страны: в Гагаузии у действующего президента оказалось 94,59% поддержки, а в болгарском Тараклийском районе — 92,95%.

В свою очередь, Санду победила во всех остальных районах, включая все районы Кишинева. Максимальный результат у нее в Яловенском районе, представляющем собой часть пригородов Кишинева.

Напомним, в первом туре 1 ноября она смогла обойти Додона лишь за счет голосования диаспоры.