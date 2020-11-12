Молдавский Zernoff купил Мариловский спиртзавод за рекордную сумму

Фонд госимущества на аукционе 12 ноября продал Мариловское место ведения деятельности и хранения спирта (поселок Нагорянка Чертковского района Тернопольской области) за 120 млн грн.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Дмитрий Сенниченко, покупателем оказалось совместное молдавско-румынское предприятие Zernoff (Кишинев) — один из крупнейших в Восточной Европе производителей спирта и крепких алкогольных напитков.

Всего в торгах участвовало лишь две компании. Стартовая цена объекта составляла 54,7 млн грн.

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Это уже седьмой приватизированный украинский спиртзавод. Первым, напомним, продали 15 октября Немировский — за 55 млн грн, а 20 октября с молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн.

22 октября за 53 млн грн был продан Овечачский спиртзавод в Винницкой области, а 28 октября за 50 млн грн продали Лопатинский спиртзавод во Львовской области.

В то же время к аукциону по Бершадскому спиртзаводу проявила интерес лишь одна компания, купившая в итоге предприятие по стартовой цене в 19,8 млн грн. Суходольское же МПД во Львовской области продали 30 октября за 60,3 млн грн.

Отметим, что всего на приватизационные аукционы, проводящиеся в рамках демонополизации рынка спирта, было выставлено 10 объектов.