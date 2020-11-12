  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 6 минут назад

Молдавский Zernoff купил Мариловский спиртзавод за рекордную сумму

Седьмой аукцион по продаже объектов "Укрспирта" оказался для ФГИ намного прибыльнее предыдущих

Здание проданного объекта. Фото: ФГИ Здание проданного объекта. Фото: ФГИ
Здание проданного объекта. Фото: ФГИ

Фонд госимущества на аукционе 12 ноября продал Мариловское место ведения деятельности и хранения спирта (поселок Нагорянка Чертковского района Тернопольской области) за 120 млн грн.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава фонда Дмитрий Сенниченко, покупателем оказалось совместное молдавско-румынское предприятие Zernoff (Кишинев) — один из крупнейших в Восточной Европе производителей спирта и крепких алкогольных напитков.

Кратко и по делу в Telegram

Всего в торгах участвовало лишь две компании. Стартовая цена объекта составляла 54,7 млн грн.

Читайте также:
Налоговики прикрыли на Прикарпатье нелегальный завод для перекачки спирта

Это уже седьмой приватизированный украинский спиртзавод. Первым, напомним, продали 15 октября Немировский — за 55 млн грн, а 20 октября с молотка ушел Артемовский спиртзавод под Харьковом за 50 млн.

22 октября за 53 млн грн был продан Овечачский спиртзавод в Винницкой области, а 28 октября за 50 млн грн продали Лопатинский спиртзавод во Львовской области.

В то же время к аукциону по Бершадскому спиртзаводу проявила интерес лишь одна компания, купившая в итоге предприятие по стартовой цене в 19,8 млн грн. Суходольское же МПД во Львовской области продали 30 октября за 60,3 млн грн.

Отметим, что всего на приватизационные аукционы, проводящиеся в рамках демонополизации рынка спирта, было выставлено 10 объектов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине планируют создать агентство по управлению госимуществом — Шмыгаль
В Украине планируют создать агентство по управлению госимуществом — Шмыгаль
С начала года Украина на $1 млрд сократила сальдо торговли агропродукцией
С начала года Украина на $1 млрд сократила сальдо торговли агропродукцией
"Укрзализныцю" целенаправленно банкротят, — СМИ
"Укрзализныцю" целенаправленно банкротят, — СМИ
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

  3. Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от наград, присужденных Зеленским

  4. "Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина

  5. Война в Нагорном Карабахе: действительно ли конфликт завершен и кому это было выгодно

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...