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АПК 60 минут назад

Артемовский спиртзавод продали за 50 млн грн

Второй объект "Укрспирта" ушел с молотка — цена продажи оказалась ощутимо выше стартовой

Артемовский спиртзавод. Фото: Фонд госимущества Артемовский спиртзавод. Фото: Фонд госимущества
Артемовский спиртзавод. Фото: Фонд госимущества

Фонд государственного имущества продал Артемовское место осуществления деятельности и хранения спирта (Мерефа, Харьковская область) продано на аукционе за 50 млн грн. Об этом говорится в сообщении ФГИ.

На покупку предприятия претендовали две компании. Стартовая цена торгов составляла 29,66 млн грн.

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При этом ни ФГИ, ни госпредприятие "Укрспирт" победителя аукциона не называют.

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Напомним, 15 октября был реализован первый из десяти приватизируемых объектов "Укрспирта" — Немировский спиртзавод. Его продали за 55 млн грн.

Приватизационные аукционы проводятся в рамках демонополизации рынка спирта. Их победители после получения права собственности на соответствующий объект смогут стать участниками открытого рынка спирта. 

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, либерализировавший производство и оборот этилового спирта.

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