Операція "приватизація": як продаватимуть "Укрспирт"

Україна підготувала до приватизації спиртову галузь: держава виводить її з тіні, аби отримати близько 2 млрд гривень та створити конкурентний ринок. На кону 41 завод, що входять до держпідприємства "Укрспирт", та 37 заводів концерну "Укрспирт". Їх приватизація покладе край державній монополії, що 26 років створювала умови лише для кримінальних схем та незаконного збагачення.

Хоча заводи вимагають серйозної модернізації, а їхні потужності зношені в середньому на 70%, ця сфера промисловості — одна з найперспективніших для інвесторів. Від неї залежать понад 150 різних виробництв. І мова не лише про спирт для харчового вжитку. Галузь є важливою для паливно-енергетичного сектору — виробляє біоетанол та похідні добавки. А пандемія коронавірусу різко збільшила попит на спирт в медицині.

Виклики перед інвесторами

Державна монополія створила низку фундаментальних проблем у спиртовій галузі. Частково їх вирішить роздержавлення, однак шляхи подолання інших доведеться шукати новим власникам спиртзаводів.

• Підприємства здатні виробляти значно більше спирту, ніж потребують споживачі. Дисбаланс у 2019 році був восьмикратний — 60 млн декалітрів проти 7,5 млн;

• Нерозвинений ринок денатурованого спирту, що використовується для потреб технічних та хімічних виробництв;

• Заводи вимагають модернізації. Їхні потужності зношено в середньому на 70%. На підприємствах високий рівень енерговитрат та низький рівень продуктивності.

Через це виробництво легального харчового спирту скоротилося в чотири рази, а частка його тіньового обороту зросла з 10% загального споживання у 2007 році до 55% у 2019 році. В результаті, щороку бюджети різних рівнів недоотримують 8-10 мільярдів гривень.

Собівартість українського спирту при цьому у 1,5 рази вища, ніж у країнах ЄС. Для порівняння, у Польщі лише у 1,5 рази більше виробничих майданчиків, ніж в Україні, а от спирту на них виробляється у 4 рази більше. І це не лише продукція для внутрішнього ринку — спирту Польща експортує у 26 разів більше, ніж Україна.

Заводи ДП "Укрспирт" можуть виробляти понад 36 мільйонів декалітрів на рік. На них працюють професіонали, серед яких — кращі спеціалісти галузі. За умов якісного управління підприємства можуть працювати і приносити прибуток. І для цього є передумови.

Чим допомогла держава

У 2020 році Україна лібералізувала виробництво та обіг спирту. Нові правила набули чинності з 1 липня. Відтепер, щоб почати виробництво, можна або купити державний завод на аукціоні, або, дочекавшись 1 липня 2021 року, отримати дозвіл на будівництво і введення в експлуатацію власного спиртзаводу.

Підприємці, які придбають майно "Укрспирту", будуть зобов'язані до 1 липня 2021 року не змінювати виду діяльності цих заводів та зберегти щонайменше 70% виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року. Натомість держава пообіцяла захистити підприємців, обмеживши до 2024 року імпорт спирту.

Окрім того Кабмін затвердив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі". Вона пропонує покроковий план дій на найближчі 3 роки, який дозволяє не тільки демонополізувати ринок, але й забезпечує контроль виробництва та обігу спирту. Очікується, що завдяки цій програмі виробництво та продаж спирту, біоетанолу та спиртних напоїв зростуть на 10-20%.

Як відбуватиметься приватизація?

Продаж спиртзаводів пройде у декілька етапів. Під час першого виставлять 16 підприємств (у тендерній документації їх також позначають абревіатурою МПД — місце провадження діяльності): Бершадське, Немирівське, Овечацьке, Суходільське, Лужанське, Лопатинське, Мартинівське, Хоростківське, Артемівське, Мишковицьке, Козлівське, Марилівське, Вишняківське, Борщівське, Довжоцьке та Залозецьке.

Під час другого етапу заплановано приватизувати 9 заводів, третього — 2, четвертого — 3 заводи. В ході п'ятого етапу продадуть решту 11 підприємств.

Першим продаватимуть Немирівське МПД, про що оголосив Фонд держмайна 15 вересня. Потенційні інвестори можуть ознайомитися з цим об'єктом, переглянути всю документацію і детально вивчити ситуацію на підприємстві. Для цього ФДМУ створив окремий каталог з приватизації об'єктів спиртової галузі.

"ДП "Укрспирт" передало Мінекономрозвитку пропозиції щодо приватизації 25 із 41 об'єктів підприємства. До кінця року плануємо передати ще 5 пропозицій", — уточнив виконуючий обов'язки директора "Укрспирту" Сергій Блескун.

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Інвестори можуть обрати найвигідніше місце для старту, орієнтуючись як на стан заводів, так і на їхнє розташування (чимало з них знаходяться біля державних кордонів чи великих транспортних магістралей).

Хто може бути потенційним інвестором

Деякі експерти вважають, що держава не справиться з приватизацією, оскільки підприємці можуть не захотіти купувати заводи, а вирішать дочекатися 2021 року, щоб отримати дозволи на будівництво власних.

У Фонді держмайна з цим припущенням не погоджуються. "На заводи ДП "Укрспирт" високий попит інвесторів всередині країни — виробників алкоголю, аграріїв, фармацевтів, виробників біоетанолу. Також є зацікавлені покупці з-за кордону. Єдині, хто повністю не допущені до аукціонів — це представники країни-агресора", — сказав заступник голови ФДМ Тарас Єлейко.

Кому цікаві спиртзаводи:

• виробникам лікеро-горілчаних виробів;

• фармацевтичним виробникам;

• виробникам антисептиків;

• виробникам біоетанолу;

• агро-виробникам.

До речі, є багато підстав вважати, що одними з перших на ринок "приватного спирту" захочуть вийти виробники антисептиків та фармацевтичної продукції. У березні через початок пандемії коронавірусу "Укрспирт" запустив 4 заводи, які до того простоювали. А з огляду на те, що друга хвиля пандемії, швидше за все, неминуча, то попит на спиртову продукцію і далі буде стабільно високим.

Яку продукцію виробляють в Україні

Особливість спиртової галузі — продукцію можна виробляти з дуже багатьох видів сировини. Зокрема, з непридатного для харчових і кормових цілей зерна, а також відходів цукрового виробництва — меляси.

"Україна — аграрна супердержава і потужний експортер зерна. Чому б не експортувати продукт його переробки — спирт, створюючи додану вартість у країні?", — коментує голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

Втім, виробляти з "майже чого завгодно" не означає знижувати якість продукції. На заводах ДП "Укрспирт" впроваджено та сертифіковано систему менеджменту якості, безпеки та екологічного контролю: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Hazard Analysis and Critical Control Points.

Окрема "фішка" цих заводів — вони оснащені цехами з виробництва лікеро-горілчаних виробів. Тобто, нові власники можуть як випускати продукцію "повним циклом", так і виготовляти її за контрактом для інших компаній.

Також із 2016 року ДП "Укрспирт" перейшов на електронну систему закупівель, що гарантує прозору і якісну процедуру співпраці.

Доступні для усього світу

Сильною стороною українських спиртзаводів є логістика. Вони співпрацюють із найбільшими українськими та міжнародними перевізниками. Частину з них, до яких підведено комунікації, а подекуди і залізничні лінії, можна використовувати як виробничі майданчики, що вигідно розміщені в аграрних регіонах, чи як елеватори.

А на базі об'єктів, що потребують ліквідації, інвестори можуть створити логістичні центри, торговельні об'єкти, виробництва різного профілю.

"У багатьох випадках об'єкти Укрспирту — це територія, на якій можна не лише виготовляти спирт, але й використовувати її для переробки агропродукції, чи біоетанолу для постачання на експорт. В Європі зараз великий дефіцит саме такої продукції, і Молдова, яка вчасно провела приватизацію, зараз експортує великі обсяги продукції, яка базується на агропідприємствах, але має додану вартість", — пояснив Сенниченко.

Таким чином, приватизацію спиртзаводів, що почалася 15 вересня з продажу Немирівського МПД, розраховують повністю завершити менш ніж за рік — повністю продати майно ДП "Укрспирт", а надалі лише контролювати ринок, аби він працював конкурентно та був вільних від кримінальних схем.

Заводи, що продаються, у повністю робочому стані. У модернізацію новим власникам доведеться вкладатися лише для підвищення ефективності їхньої роботи.