Глава "Укрспирта" Блескун заблокировал свое увольнение через суд

Суд по иску исполняющего обязанности главы государственного предприятия "Укрспирт" Сергея Блескуна в качестве обеспечительной меры запретил предпринимать действия по его увольнению с этой должности.

Об этом сам Блескун сообщил в Facebook.

В частности, глава госпредприятия напомнил, что 17 июня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ о его увольнении. Однако в тот же день приказ отменили, поскольку оказалось, что Блескун находился в отпуске.

"Учитывая попытку незаконного увольнения меня с должности исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" в период отпуска, которая была письменно подтверждена, счел необходимым принять меры по защите своих трудовых прав. Я подал иски в суд", — отметил Блескун.

Известно, что он подал административный иск о необходимости проведения конкурса на должность руководителя "Укрспирта".

"Ведь в тот день, кроме моего незаконного кратковременного увольнения, имело место согласование нового руководителя. Незаконные изменения попытались осуществить быстро, за несколько часов", — рассказал глава госпредприятия.

Кроме того, он подал гражданский иск о необходимости подписания контракта с ним, как с руководителем "Укрспирта".

"В отношении этого сообщаю, что в пятницу, 26 июня, суд счел необходимым удовлетворить заявление об обеспечении исковых требований путем запрета действий, направленных на незаконное увольнение до момента рассмотрения спора", — добавил Блескун.

Как сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 июня подписал приказ об увольнении временного главу ГП "Укрспирт", а потом отменил это решение другим приказом, поскольку глава госпредприятия Сергей Блескун находился в отпуске.

Напомним, Минэкономики объявило конкурс на должность главы "Укрспирта" еще в ноябре 2019 года, назначив исполняющим обязанности директора госкомпании Блескуна.

Сергей Блескун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годах работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.

Напомним, что в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за 2019 год говорится, что ожидаемые поступления в государственный бюджет страны от приватизации всех заводов "Укрспирта" составят около 2,5 млрд грн.

Как известно, с 1 января 2020 года начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий "Укрспирта" представителей страны-агрессора.

Отметим, что 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года, предоставив возможность производить спирт субъектам хозяйствования любой формы собственности при условии получения соответствующей лицензии, а также ввести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.