Приватизация заводов "Укрспирта" принесет бюджету 2,5 млрд грн — Кабмин

Ожидаемые поступления в государственный бюджет страны от приватизации всех заводов "Укрспирта" составят около 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за год, опубликованном на сайте КМУ.

"Правительством предприняты первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны быть присоединены к ГП "Укрспирт", — сообщается в отчете.

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Также указано, что сейчас проводится технический и финансовый аудит заводов, после которого предприятия передадут на приватизацию.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабмин в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Известно, что чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40,3 млн грн, из них большую часть — 32 млн грн — предприятие получило за последние 2 месяца года — ноябрь и декабрь.

Напомним, с 1 января 2020 года начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий "Укрспирта" представителей страны-агрессора.