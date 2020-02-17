Экономика 1 час назад

Приватизация заводов "Укрспирта" принесет бюджету 2,5 млрд грн — Кабмин

Правительство предприняло первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов

Приватизация заводов "Укрспирта" принесет бюджету 2,5 млрд грн — Кабмин Приватизация заводов "Укрспирта" принесет бюджету 2,5 млрд грн — Кабмин

Ожидаемые поступления в государственный бюджет страны от приватизации всех заводов "Укрспирта" составят около 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за год, опубликованном на сайте КМУ.

"Правительством предприняты первые шаги к приватизации государственных спиртовых заводов, в частности отменено решение о реорганизации 35 спиртовых заводов, которые должны быть присоединены к ГП "Укрспирт", — сообщается в отчете.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также указано, что сейчас проводится технический и финансовый аудит заводов, после которого предприятия передадут на приватизацию.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабмин в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Известно, что чистая прибыль "Укрспирта" в 2019 году составила 40,3 млн грн, из них большую часть — 32 млн грн — предприятие получило за последние 2 месяца года — ноябрь и декабрь.

Читайте также:
Что будет с ценами на водку в Украине в 2020-ом году

Напомним, с 1 января 2020 года начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий "Укрспирта" представителей страны-агрессора.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Кабмине намерены передать частным инвесторам университеты и больницы
В Кабмине намерены передать частным инвесторам университеты и больницы
Украина намерена получить безвиз с Гренадой
Украина намерена получить безвиз с Гренадой
Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС
Кабмин назначил нового исполняющего обязанности главы ГФС
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

  3. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

  4. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

  5. В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (ФОТО)

Загрузка...