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Суд повторно восстановил в должности президента "Антонова"

ОАСК остановил второй приказ об увольнении Александра Донца

Александр Донец. Фото: ГП "Антонов" Александр Донец. Фото: ГП "Антонов"
Александр Донец. Фото: ГП "Антонов"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) 22 июня повторно восстановил в должности президента "Антонова" Александра Донца, остановив второй приказ об его увольнении.

Об этом сообщают юристы  "Ильяшев и Партнеры", которые защищают интересы предприятия.

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По их словам, действия главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса квалифицируются по статье 172 Уголовного кодекса Украины "Грубое нарушение законодательства о труде", что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом до 6 месяцев.

Напомним, "Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", — заявили в "Укроборонпроме".

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Ранее пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов" сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

В свою очередь в "Укроборонпроме" заявили, что не получали решений суда о восстановлении руководителя ГП "Антонов" Донца и уволят его с 15 июня — предыдущий приказ за 9 июня был отменен из-за того, что Донец находился на больничном.

Профсоюз госпредприятия "Антонов" подал иск в ОАСК об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерну "Укроборонпром". Однако позже иск отозвали.

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