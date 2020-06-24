Передача ГП "Антонов" в состав "Укроборонпрома" под вопросом

Профсоюз ГП "Антонов" отзывает из Окружного административного суда Киева иск об отмене постановления Кабинета министров Украины от 31 марта 2015 года №269, которым госпредприятие включено в состав госконцерна Укроборонпром.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, Кодекс административного судопроизводства позволяет отозвать иск по заявлению истца, так как рассмотрение дела по существу еще не началось.

"Об иске профсоюзов мы узнали из прессы. Провели переговоры и договорились, что этот вопрос сейчас не ко времени для предприятия. Впереди — большой путь трансформации и глубокой реформы, цель которых ускорить процесс преобразования предприятия в современного и мощного производителя транспортных самолетов", — заявил исполняющий обязанности президента ГП "Антонов" Александр Лось.

По его словам, говорить о подчинении "Антонова" можно после того, как в самом "Укроборонпроме" начнется реформа и трансформация других предприятий.

"Тогда все на практике смогут оценить плюсы и минусы реформы и ощутить ее преимущества", — отметил чиновник.

В то же время, он считает, что это госпредприятие нуждается в преобразованиях. Так, в ГП создана специальная стратегическая группа, в которую вошли представители Укроборонпрома, Антонова и профсоюзов, которая будет разрабатывать план развития предприятия и стратегию реформирования отрасли.

"Я непосредственно возглавляю и координирую работу этой группы и буду следить за тем, чтобы интересы всех сторон были учтены, а риски от трансформации для Антонова — минимизированы", — резюмировал Лось.

Напомним, 9 июня сотни сотрудников государственного предприятия "Антонов" вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".