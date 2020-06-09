Сотрудники ГП "Антонов" вышли на митинг против руководства "Укроборонпрома" (ФОТО)

Сотни сотрудников государственного предприятия "Антонов" утром во вторник, 9 июня, вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".
Об этом сообщаетcя в Telegram-канале Pavlovsky News.
Как сообщила изданию сотрудница завода, они против решений, которые принимает "Укроборонпром" без их участия.
Работники госпредприятия авиационной промышленности "Антонов" обеспокоены тем, что "Укроборонпром" "уничтожает научно-технические работы завода".
Как подчеркивается, на сегодняшний день "Антонов" уже 6 лет не получает заказы на строение самолетов.
Согласно законодательству, предоставлять заказы — задача "Укроборонпрома".
По мнению протестующих, решения свыше принимаются так, что завод остается без работы.
В связи с этим сотрудники "Антонова" опасаются, что это может разрушить завод, и будут массовые сокращения рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов.