Сотрудники ГП "Антонов" вышли на митинг против руководства "Укроборонпрома" (ФОТО)

Сотни сотрудников государственного предприятия "Антонов" утром во вторник, 9 июня, вышли на акцию протеста против действий руководства госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщаетcя в Telegram-канале Pavlovsky News.

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Как сообщила изданию сотрудница завода, они против решений, которые принимает "Укроборонпром" без их участия.

Работники госпредприятия авиационной промышленности "Антонов" обеспокоены тем, что "Укроборонпром" "уничтожает научно-технические работы завода".

Как подчеркивается, на сегодняшний день "Антонов" уже 6 лет не получает заказы на строение самолетов.

Согласно законодательству, предоставлять заказы — задача "Укроборонпрома".

По мнению протестующих, решения свыше принимаются так, что завод остается без работы.

В связи с этим сотрудники "Антонова" опасаются, что это может разрушить завод, и будут массовые сокращения рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов.