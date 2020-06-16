Суд восстановил президента "Антонова", но его снова уволили

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса об увольнении президента государственной компании "Антонов" Александра Донца.

Об этом сообщается на официальном сайте юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы госпредприятия.

"Тем самым суд удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", — говорится в сообщении.

Решение суда вступило в силу с момента его вынесения.

"То есть господин Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов". Любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по статье 3", — пояснил старший партнер юрфирмы Роман Марченко.

В то же время в "Укроборонпроме" заявили, что не получали решений суда о восстановлении в должности руководителя госпредприятия "Антонов" Александра Донца, поэтому увольняют его с 15 июня.

"Поскольку в пятницу, 12 июня 2020 года, концерн получил листок нетрудоспособности, свидетельствующий, что на дату увольнения Донец находился на больничном, приказ от 9 июня 2020 года о прекращении полномочий Донца отменен. Вместе с тем, Концерном принято решение о прекращении полномочий Донца как президента ГП "Антонов" с 15 июня 2020 года", — говорится в сообщении на официальном сайте "Укроборонпрома".

При этом в концерне отмечают, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о восстановлении Донца в должности решением Окружного админсуда Киева, поскольку никаких решений по этому поводу концерн по состоянию на вечер 15 июня якобы не получал.

"В то же время, вызывает удивление обращение Донца с иском в административный суд, ведь Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит — не существует юридических оснований для обращения в административный суд", — подчеркивается в сообщении.

"К сожалению, мы являемся свидетелями использования недостатков судебной системы и несовершенств правового поля. Именно это заставляло годами терпеть неэффективных управленцев во главе государственных предприятий. Я не вижу господина Донца руководителем ГП "Антонов". У нас разные ценности, разный взгляд на будущее компании и разное отношение к многочисленным нарушениям и злоупотреблениям, признаки которых мы обнаружили во время проверки по поручению премьер-министра и Службы безопасности Украины. Александр Донец выбрал путь войны с предприятием и коллективом, которым он руководил почти 2 года. Это его право, так же, как обращаться в суд. Мы уверены в своей правоте и будем дальше поднимать с колен легенду отечественного авиапрома", — заявил гендиректор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

Напомним, Александр Донец 9 июня был уволен с должности президента государственного предприятия "Антонов".

После этого "Антонов" обвинил "Укроборонпром" в попытках закрыть авиапредприятие.

Также коллектив "Антонова" попросил вывести компанию из состава "Укроборонпрома".