Государственную авиакомпанию создадут с нуля, беря самолеты в лизинг, — Криклий

Государственная авиационная компания Украины, о желании создать которую ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, будет абсолютно новым национальным авиаперевозчиком, созданным с нуля. О национализации или выкупе уже существующих компаний речь не идет.

Об этом в интервью "Лига.Бизнес" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Речь идет о создании национального перевозчика. Сейчас мы должны будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире. Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика? Тем более, что мы будем детально понимать, что с ним происходит. Второй важный момент — возможность государственного заказа самолетов. Общались с коллегами из "Антонова" (ГП "Антонов" — Delo.ua), мы хотим развивать концерн, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолетов. Но у всех традиционный вопрос: самолеты хорошие, но почему ваши перевозчики их сами не используют?", — отметил министр.

По его словам, не исключено, что компания будет использовать самолеты "Ан" для внутренних рейсов. Криклий добавил, что план запуска авиаперевозчика еще готовится. Он также подчеркнул, что "нужен стратегический инвестор, который в этой отрасли успешен".

"Просто фонд, который бы дал денег — это не решение. Может быть некое комбинированное решение — это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры. Скорее, зарубежные. И кризис — это не только проблемы и убытки, это еще и окно возможностей. И мы видим, что многие компании отказываются от самолетов, и лизингодатели готовы отдавать их с очень хорошими скидками", — объяснил глава Мининфраструктуры.

Напомним, что в фильме "Год президента" Зеленский заявил, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов. Это, по словам гаранта, его мечта.