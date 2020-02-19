В Минэкономики сообщили, когда стартует приватизация "Укрспирта"

Первые 36 заводов госпредприятия "Укрспирт" планируют передать на приватизацию до 15 мая 2020 года. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Оставшиеся пять предприятий выставят на продажу до 16 июня.

"Фонд госимущества, в свою очередь, подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы через платформу "ProZorro. Продажи", — отметил Высоцкий.

Кроме того, замминистра напомнил, что частные компании смогут получать лицензию на производство спирта с 1 июля 2020 года.

Напомним, что в отчете по выполнению Программы деятельности Кабинета министров за 2019 год говорится, что ожидаемые поступления в государственный бюджет страны от приватизации всех заводов "Укрспирта" составят около 2,5 млрд грн.

Как известно, с 1 января 2020 года начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украину до 1 января 2024 года и запрет на участие в приватизации предприятий "Укрспирта" представителей страны-агрессора.

Отметим, что 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрено отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года, предоставив возможность производить спирт субъектам хозяйствования любой формы собственности при условии получения соответствующей лицензии, а также ввести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.