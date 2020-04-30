"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков

В четверг, 30 апреля, заканчивается срок, на который было законодательно введено производство дезинфицирующего средства на базе заводов государственного предприятия "Укрспирт.

Со 2 по 30 апреля госкомпания поставила украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков, заявил исполняющий обязанности директора "Укрспирта" Сергей Блескун, сообщает пресс-служба госпредприятия.

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"Со 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков. На сегодня мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. С этого сырья компании изготавливают антисептики, которые затем попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством", — отметил топ-менеджер.

Известно, что в период с 2 по 30 апреля дезинфицирующее средство у "Укрспирта" закупали 41 украинский производитель антисептиков.

При этом процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролировал представитель налоговой, который составлял соответствующий акт.

Напомним, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" №540-I вступил в силу 2 апреля.

Согласно документу, ГП "Укрспирт" позволили изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов предприятия до 30 апреля 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, что "Укрспирт" поставил украинским производителям уже 2 млн 600 тысяч литров дезинфицирующего средства.